Разведка Британии прогнозирует ожесточенные бои в окрестностях Киева

В ближайшие дни в окрестностях Киева, скорее всего, развернутся ожесточенные бои, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в последнем разведывательном обзоре Минобороны Британии.

"Российские силы продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на вывод ограниченного количества подразделений. В ближайшие дни в окрестностях города, скорее всего, развернутся ожесточенные бои" , – говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 March 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/dESTQT4irj???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/0NUMTq8nrj — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 31, 2022

Несмотря на заявления России о намерении снизить военную активность вокруг Чернигова, российские артиллерийские обстрелы и ракетные удары продолжаются, отметили в ведомстве.

Кроме того, тяжелые бои продолжаются в Мариуполе – ключевой цели российских войск – однако украинские силы по-прежнему контролируют центр города.

Накануне разведка Британии заявила, что своим заявлением о сосредоточении основных усилий на Донбассе Россия признала трудности с поддержкой более чем одного значительного наступательного направления.