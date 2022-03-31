Разведка Британии прогнозирует ожесточенные бои в окрестностях Киева
В ближайшие дни в окрестностях Киева, скорее всего, развернутся ожесточенные бои, сообщает Европейская правда.
Об этом говорится в последнем разведывательном обзоре Минобороны Британии.
"Российские силы продолжают удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на вывод ограниченного количества подразделений. В ближайшие дни в окрестностях города, скорее всего, развернутся ожесточенные бои", – говорится в сообщении.
Несмотря на заявления России о намерении снизить военную активность вокруг Чернигова, российские артиллерийские обстрелы и ракетные удары продолжаются, отметили в ведомстве.
Кроме того, тяжелые бои продолжаются в Мариуполе – ключевой цели российских войск – однако украинские силы по-прежнему контролируют центр города.
Накануне разведка Британии заявила, что своим заявлением о сосредоточении основных усилий на Донбассе Россия признала трудности с поддержкой более чем одного значительного наступательного направления.