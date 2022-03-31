Пентагон: США ежедневно отправляют военную помощь Украине

По информации Пентагона, США ежедневно отправляют в Украину партию военной помощи. В том числе и за последние 24 часа, сообщает Новое время.

Как заявил в ходе брифинга пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, США уже отправили первые полдюжины грузовых самолетов из примерно 30 из тех $800 миллионов помощи, которые одобрил президент Джо Байден.

Он добавил, что помощь США включает в себя противотанковые системы и системы противовоздушной обороны — это то, в чем больше всего нуждаются Вооруженные силы Украины.