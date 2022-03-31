Генпрокуратура: из-за войны России против Украины погибли 148 детей

С начала полномасштабной войны России против Украины погибли 148 украинских детей. Еще 232 ребенка получили ранения.﻿ Об этом, ссылаясь на Офис генпрокурора, сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что эти цифры не окончательны, поскольку нет возможности проводить расследование и осмотры обстрелов и разрушений в местах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях. В частности, в Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.