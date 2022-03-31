Генштаб ВСУ: в войне с Украиной РФ потеряла 17,5 тысячи оккупантов

Генштаб ВСУ: в войне с Украиной РФ потеряла 17,5 тысячи оккупантов
Фото: Facebook

За 35 дней войны Россия потеряла в Украине около 17,5 тысяч военных, более 600 танков, 135 самолетов и более 1700 боевых бронированных машин.﻿ Об этом, ссылаясь на Генеральный штаб ВСУ, сообщает Украинская правда.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 31.03 ориентировочно составили:

  • личного состава около 17500 человек,
  • танков ‒ 614 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1735 ед,
  • артиллерийских систем – 311 ед,
  • РСЗО – 96 ед,
  • средств ПВО – 54 ед,
  • самолетов – 135 ед,
  • вертолетов – 131 ед,
  • автомобильной техники – 1201 ед,
  • кораблей/катеров – 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 75,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 83,
  • специальной техники – 22,
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

В Генштабе добавили, что данные по российским потерям уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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