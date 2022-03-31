Генштаб ВСУ: в войне с Украиной РФ потеряла 17,5 тысячи оккупантов

За 35 дней войны Россия потеряла в Украине около 17,5 тысяч военных, более 600 танков, 135 самолетов и более 1700 боевых бронированных машин.﻿ Об этом, ссылаясь на Генеральный штаб ВСУ, сообщает Украинская правда.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 31.03 ориентировочно составили:

личного состава около 17500 человек,

танков ‒ 614 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1735 ед,

артиллерийских систем – 311 ед,

РСЗО – 96 ед,

средств ПВО – 54 ед,

самолетов – 135 ед,

вертолетов – 131 ед,

автомобильной техники – 1201 ед,

кораблей/катеров – 7 ед,

цистерн с ГСМ – 75,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 83,

специальной техники – 22,

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

В Генштабе добавили, что данные по российским потерям уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.