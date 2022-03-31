Австралия обложит пошлиной в 35% весь импорт из России и Беларуси

Правительство Австралии обложит 35% импорт товаров из России и беларуси, сообщает Новое время.

Правительство Австралии обложит дополнительной пошлиной в 35% импорт из России и Беларуси. Об этом говорится на сайте правительства страны.

Официальное уведомление об отмене права на тарифный режим наибольшего благоприятствования и введении пошлины в 35% Австралия опубликует 1 апреля. Оно вступит в силу с 25 апреля 2022 года и будет применяться в дополнение к общим ставкам пошлин, которые применяются в настоящее время.

Также с 25 апреля вступит в силу запрет на импорт нефти и других энергоносителей.

Такое решение Австралия приняла на основании заявления ряда членов Всемирной торговой организации, которые осудили действия России в Украине и считают необходимым предпринимать необходимые действия для «защиты наших основных интересов безопасности».

Ранее Австралия ввела санкции против российских пропагандистов, белорусского диктатора Александра Лукашенко и его семьи.