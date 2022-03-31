Верещук: на сегодня согласовано 3 гуманитарных коридора

Красный Крест подтвердил готовность России открыть доступ к гуманитарной колонне в г. Мариуполь с транзитом через г. Бердянск. Об этом в своем новом видеообращении рассказала вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"По маршруту в Мариуполь отправляем 45 автобусов. 28 автобусов должны получить разрешение на проезд через российский блокпост в г. Васильевка. 17 автобусов уже выехали из Запорожья", – сообщила Верещук.

На сегодня также, по ее словам, еще согласованы 2 гуманитарных коридора: из Мелитополя в Запорожье и из Энергодара в Запорожье.