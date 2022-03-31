Нафтогаз перечислил в госбюджет дивиденды авансом

В конце марта 2022 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» авансом перечислила в государственный бюджет 2,3 млрд грн дивидендов за 2021 год в соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины от 25 марта 2022 г. № 244-р, сообщает Enkorr.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на официальном сайте НАК «Нафтогаз».

«Эта сумма составляет 95% от объема чистой прибыли, предварительно рассчитанной по результатам финансово-хозяйственной деятельности компании в 2021 году», – говорится в сообщении.

"Нафтогаз", по словам председателя правления НАК Юрия Витренко, вовремя выполнил решение правительства.

Согласно сообщению, соответствующий показатель чистой прибыли содержался в финансовом плане компании, утвержденном наблюдательным советом и КМУ. Таким образом, перечислив в госбюджет 95% плановой прибыли, компания также фактически выполнила ключевой показатель финансового плана, который «Нафтогазу» установило правительство на 2021 год.

«Сейчас продолжаются аудиторские процедуры, которые необходимы для выпуска финальной отчетности за 2021 год, но из-за военных действий невозможно точно спрогнозировать, когда она будет выпущена», – отмечают в «Нафтогазе».

В целом, по сообщению НАК, с начала войны группа "Нафтогаз" уплатила в бюджет 12,3 млрд грн. До конца текущего месяца запланировано уплатить еще 3,2 млрд грн. То есть, общая сумма составит 15,5 млрд грн.