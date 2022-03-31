Пентагон: РФ передислоцировала менее 20% группировки под Киевом

По информации Пентагона, Россия передислоцирована менее 20% сил, ранее сосредоточенных вокруг Киева. Некоторые силы отошли в Беларусь, сообщает Новое время.

Как заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, ожидается, что Россия переоснастит их и пополнит запасы для дальнейшей передислокации на территории Украины, не возвращая военных домой.

"Они покидают Киев и направляются дальше на север, подальше от города" , — отметил Кирби.

При этом, по его словам, Киев по-прежнему подвергается авиационным и наземным ударам.

Ранее, 29 марта, Минобороны РФ объявило о решении "кардинально сократить боевые действия" на киевском и черниговском направлениях.