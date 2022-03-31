Гайдай: в Лисичанске от снаряда РФ погиб младенец

Гайдай: в Лисичанске от снаряда РФ погиб младенец
Фото: Facebook

В Лисичанске Луганской области в результате попадания российского снаряда в дом пострадала семья, умерла девочка полутора лет. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай  на своем официальном Телеграм-канале﻿.

"Маленькая крошка из Лисичанска умерла… После второй тяжелой операции, маленькое сердце не выдержало… Ангелу было 1 год и 7 месяцев… Легких облаков", – написал Гайдай.

По его словам, вчера в дом семьи девочки в Лисичанске прилетел снаряд.

"Вся семья получила ранения. Родители в удовлетворительном состоянии. Врачи продолжают бороться за старшего братика, убитой орками маленькой лисичанки", – добавил Гайдай.

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