Гайдай: в Лисичанске от снаряда РФ погиб младенец

В Лисичанске Луганской области в результате попадания российского снаряда в дом пострадала семья, умерла девочка полутора лет. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай на своем официальном Телеграм-канале﻿.

"Маленькая крошка из Лисичанска умерла… После второй тяжелой операции, маленькое сердце не выдержало… Ангелу было 1 год и 7 месяцев… Легких облаков", – написал Гайдай.

По его словам, вчера в дом семьи девочки в Лисичанске прилетел снаряд.