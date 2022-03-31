Провайдеров, отказывающихся блокировать пропаганду РФ, исключают из реестра
Интернет-провайдеров, отказывающихся блокировать российскую пропаганду, начали исключать из Реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций. Далее компании ждет принятие более серьезных санкций. Об этом, ссылаясь на Госспецсвязь, сообщает Экономическая правда.
Так, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи, приняла решение об исключении ООО "НЕТАСИСТ" и ООО "НЕТАССИСТ" из Реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций.
"Причина - невыполнение распоряжений и требований Национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины (НЦУ), действующего при Госспецсвязи, во время военного положения.
В частности, касающихся безопасности электронных коммуникационных сетей и услуг и блокировки вражеских доменов в Украине", - говорится в сообщении.
Дальше будет принято решение о том, что делать с нарушителями, говорят в Госспецсвязи.
Это могут быть:
- установление временных особенностей маршрутизации трафика, согласно этому решению
- аннулирование разрешений на пользование номерным ресурсом
- аннулирование лицензий на использование радиочастотного ресурса
- исключение информации из других реестров, ведение которых осуществляется национальной комиссией.
В ведомстве напомнили, что в условиях военного положения поставщики электронных коммуникационных сетей и/или услуг обязаны безотлагательно принимать меры по выполнению поручений НЦУ.