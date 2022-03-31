Провайдеров, отказывающихся блокировать пропаганду РФ, исключают из реестра

Интернет-провайдеров, отказывающихся блокировать российскую пропаганду, начали исключать из Реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций. Далее компании ждет принятие более серьезных санкций.﻿ Об этом, ссылаясь на Госспецсвязь, сообщает Экономическая правда.

Так, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи, приняла решение об исключении ООО "НЕТАСИСТ" и ООО "НЕТАССИСТ" из Реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций.

"Причина - невыполнение распоряжений и требований Национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины (НЦУ), действующего при Госспецсвязи, во время военного положения.

В частности, касающихся безопасности электронных коммуникационных сетей и услуг и блокировки вражеских доменов в Украине", - говорится в сообщении .

Дальше будет принято решение о том, что делать с нарушителями, говорят в Госспецсвязи.

Это могут быть:

установление временных особенностей маршрутизации трафика, согласно этому решению

аннулирование разрешений на пользование номерным ресурсом

аннулирование лицензий на использование радиочастотного ресурса

исключение информации из других реестров, ведение которых осуществляется национальной комиссией.

В ведомстве напомнили, что в условиях военного положения поставщики электронных коммуникационных сетей и/или услуг обязаны безотлагательно принимать меры по выполнению поручений НЦУ.