Харьковгоргаз: вражеский снаряд разрушил городской газопровод
В результате обстрела российских войск в Харькове разрушен подземный газопровод среднего давления. Об этом сообщила пресс-служба АО "Харьковгоргаз".
"Очередным прямым попаданием снаряда в одном из районов Харькова был разрушен подземный газопровод среднего давления диаметром 720 мм", – говорится в сообщении пресс-службы предприятия.
Отмечается, что из-за активных действий агрессора без газоснабжения осталось около 34 тыс. потребителей.
"Активные боевые действия, постоянные обстрелы и непредсказуемая бомбардировка делают невозможным проведение ремонтных работ на данном участке газопровода", – добавили на предприятии.