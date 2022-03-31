Харьковгоргаз: вражеский снаряд разрушил городской газопровод

В результате обстрела российских войск в Харькове разрушен подземный газопровод среднего давления. Об этом сообщила пресс-служба﻿ АО "Харьковгоргаз".

"Очередным прямым попаданием снаряда в одном из районов Харькова был разрушен подземный газопровод среднего давления диаметром 720 мм", – говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Отмечается, что из-за активных действий агрессора без газоснабжения осталось около 34 тыс. потребителей.