TV4: Самолеты РФ с ядерным оружием нарушили воздушное пространство Швеции

Два российских самолета, нарушивших воздушное пространство Швеции вблизи Готланда 2 марта, были оснащены ядерным оружием.﻿ Об этом, со ссылкой на шведский телеканал TV4, сообщает Украинская правда.

По информации телеканала, нарушение было умышленным актом с целью устрашения Швеции.

2 марта группа самолетов взлетела с российской авиабазы ​​в Калининграде. Четыре самолета – два штурмовика типа Су-24 сопровождали два истребителя типа Су-27. Два штурмовика, по информации источников TV4 Nyheter, были оснащены ядерным оружием.

Из-за войны в Украине шведские ВВС повысили готовность и заранее заметили, что российские летчики направляются к Готланду.

Нарушение воздушного пространства Швеции длилось около минуты. В ответ воздушные силы страны подняли два истребителя JAS 39 Gripen. В это время, говорят шведские СМИ, было подтверждено, что российские самолеты были оснащены ядерными боеголовками.

В вооруженных силах Швеции не комментируют, были ли два штурмовика оснащены ядерным оружием, но считают, что нарушение было умышленным.