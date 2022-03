Трудоустройство во время войны: какую работу можно найти в Украине

Вакансий для офисных работников почти нет. Зато можно устроиться на работу в магазин, на склад или в ресторан, сообщает Новое время.

"Все сложно" , — так HR-эксперт Татьяна Пашкина описывает ситуацию на украинском рынке труда.

После начала войны многие украинцы потеряли работу, а найти новую маркетологам, менеджерам по продажам или аналитикам сейчас почти нереально. Не нужны даже дефицитные в мирное время строители. Зато можно устроиться водителем, грузчиком, официантом, поваром или провизором. Правда о довоенной зарплате придется забыть. Единственное исключение — IT-специалисты, спрос на которых не сокращается.

Бизнес останавливает работу

Бизнес отреагировал на начало войны по разному. Некоторые предприятия, например, производители продуктов питания в спокойных регионах, продолжают работать и выплачивают сотрудникам довоенную зарплату. Не снижали ставки и крупные международные компании. Бизнес, который столкнулся с проблемами, урезал выплаты или отправил специалистов в отпуск за свой счет.

По результатам опроса Европейской бизнес-ассоциации, 29% компаний-членов не работают во время военных действий, 27% - приостановили работу, но планируют возобновить деятельность, 17% — работают в полном объеме. Только 1% компаний сообщили, что планируют полностью закрыться.

Можно ли найти работу во время войны? Татьяна Пашкина говорит, что еще неделю назад вакансий во Львове было больше, чем в Киеве. Но сейчас их число уравнялось. В столице постепенно открываются кофейни, аптеки и магазины. И все они нуждаются в персонале.

Каких специалистов ищут

Больше всего предложений работы сейчас в розничной торговле, говорится в исследованиях grc.ua.

"Продавцы, кассиры и в мирное время были востребованными специалистами. Сейчас предложений работы в розничной торговле больше других профессиональных сфер — 42% от всех актуальных вакансий в Украине" , — отмечается в сообщении сервиса.

Практически всем крупным торговым сетям нужны работники на складах, водители и экспедиторы. Самый высокий спрос именно в продовольственном ритейле, уточняет Пашкина.

Специалистов в сфере перевозок, логистики, складов и ВЭД ищут меньше — на них приходится 8% всех актуальных вакансий. Многие аптеки не открываются из-за отсутствия провизоров, а не дефицита лекарств. Этих специалистов ищут во всех аптечных сетях.

Гораздо проще, чем раньше, можно устроиться на работу в ресторан, говорит генеральный директор компании Ресторанный консалтинг Ольга Насонова.

"Вакансии есть и в Киеве, и на западе страны. Причем, если раньше в них трудилось много женщин, то сейчас они уехали" , — говорит Насонова.

В заведениях сейчас работает больше мужчин.

Специалисты, которые работают в сфере технологий и IT, по-прежнему востребованы. Например, только на портале rabota.ua можно найти около 2 тыс. вакансий. Lifecell ищет Java Developer, Ericsson — IT Network Engineer, а Luxoft — IT Researcher.

Сколько предлагают работодатели? Хотя средняя зарплата в объявлениях достигает 26,9 тыс. грн месяц, большей части соискателей (40%) предлагают лишь 16,6 тыс. грн, еще для 26% вакансий — 26,3 тыс. грн в месяц. Самую же высокую зарплату в размере от 55,3 тыс. грн в месяц доступна лишь в 6% вакансий.

Ситуация сильно отличается в зависимости от регионов. Например, по данным объявлений rabota.ua, в Киеве продавец-консультант может рассчитывать на ставку 12−15 тыс. грн, а во Львове столько платят уже заместителю управляющего магазина. Продавец-консультант получает 9,5 тыс. грн. Но к ставке могут идти бонусы.

Баристе в столичном кафе готовы платить 16 тыс. грн в месяц, а во Львове — 400 грн за смену, т.е. при работе без выходных можно заработать не более 12 тыс. грн в месяц.

Насонова приводит в пример поваров, которые в Киеве в довоенные времена могли рассчитывать на 20 тыс. грн в месяц. Сейчас же им приходится довольствоваться 10 тыс. грн в месяц, поскольку работа заведений общественного питания в Киеве ограничена до 19.00, а продажа алкоголя запрещена. В городах Западной Украины никогда не платили столичных зарплат, говорит Насонова.

Прогнозировать, какими будут тенденции на рынке труда, сейчас невозможно, говорит Пашкина. Ситуация меняется каждый день.