Верещук рассказала, где и как можно получить помощь для внутренних переселенцев

Внутренне перемещенные лица могут получить по 2220 грн наличными в отделениях Укрпошты, сообщает Новое время.

Об этом заявила вице-премьер — министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Управление Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев совместно с Укрпоштой выплачивает по 2220 грн каждому перемещенному лицу. Получить наличные можно через отделения Укрпошты" , — сказала Верещук.

Запись для участия в программе проходит в Ужгороде, Мукачево и Львове.

Адреса регистрации:

— Львов, ул. Трускавецкая, 2б;

— Львов, ул. Палия, 15;

— Ужгород, гуманитарный штаб Совиное гнездо ул. Ференца Ракоци, 2;

— Ужгород, пл. Петефи, 24;

— Мукачево, ЦПАУ, ул. Духновича 2.

За дополнительной информацией следует обращаться по телефону: 0 800 307 711.

Также Верещук сообщила, что "представительство международной организации по миграции в Украине тоже начало внедрять программу по предоставлению денежной помощи. Сейчас это только Закарпатье, но планируем расширить действие этой программы и на другие регионы ".

Она уточнила, что размер помощи также составляет 2220 грн, а получить ее смогут только уязвимые группы населения среди внутренне перемещенных лиц.