Глава Донецкой ОВА: РФ обстреляла область фосфорными снарядами

Российские военные ночью продолжали обстреливать центральную часть Донецкой области. В Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке применили фосфорные снаряды, есть раненные. Об этом на своем официальном Телеграм-канале﻿ сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, ночью россияне продолжали обстрелы в центральной части области.

"В Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке враг снова применил фосфорные снаряды. В Кураховскую городскую больницу доставлены 11 раненых гражданских из Марьинской общины, среди них 4 ребенка", – написал Кириленко.

Он добавил, что утром под обстрелом была также Очеретинская община, в результате чего двое людей были ранены.

Также Кириленко сообщил, что власти области продолжают подвозить питьевую воду и продукты в прифронтовые населенные пункты, а всех желающих – эвакуируют.