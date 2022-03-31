ЕБРР: экономика Украины сократится на пятую часть в 2022 году

По данным Европейского банка реконструкции и развития, экономика Украины сократится на пятую часть этого года. ﻿Об этом, ссылаясь на Bloomberg, сообщает УНИАН.

Затем экономика восстановится в 2023 году, если все пойдет по сценарию с прекращением огня через пару месяцев.

Прогноз подвержен серьезным рискам ухудшения

"в случае эскалации боевых действий или ограничение экспорта газа из России" , - говорится в отчете организации.

Прогнозы предполагают, что перемирие будет достигнуто в течение нескольких месяцев, а восстановление страны может начаться в 2023 году экономика вырастет на 23% в следующем году.

Вторжение России в Украину вызвало наибольший шок в поставке по крайней мере с начала 1970-х годов, отмечает ЕБРР, прерывая цепи поставок, ухудшая торговлю энергоносителями и угрожая экспорту продовольствия через ключевые сельскохозяйственные сектора обеих стран.

"Сейчас война идет на территориях, которые производят 60% украинского ВВП" , – говорится в отчете ЕБРР.

Около 30% предприятий остановили производство, а потребление электроэнергии оценивается на уровне 60% от довоенного уровня.

Ранее стало известно, что падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в результате полномасштабной российской военной агрессии сейчас оценивается в 35% и более.