Кубраков: Харьков и другие города отстроят с применением современных технологий

В ходе восстановления разрушенной инфраструктуры правительство сможет переосмыслить и перезапустить жизнедеятельность пострадавших городов, сообщает УНИАН.

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков по итогам визита в Харьковскую область.

"Опыт войны подтверждает, что проектирование новых домов должно происходить уже с укрепленным подземным паркингом (наподобие того, как это делают в Израиле), с использованием энергосберегающих технологий. В частности об этом были и есть проекты "большое строительство" и "энергетическая независимость" - о продуманных решениях для развития современной защищенной Украины" , - написал он.

По его словам, в Харькове разрушено более 1500 жилых многоэтажных домов, более 50 школ и сотни других объектов. Аналогичному масштабу разрушений подверглись и другие города в зоне боевых действий.

"Мы собираем данные по всем потерям - Россия обязательно будет платить за восстановление нашей страны" , - подчеркнул Кубраков.

Он добавил, что в Харькове уже налажена системная логистика для поставки гуманитарной помощи. Следующий шаг - перестройка логистических цепочек для бизнеса.

"После временной оккупации части территорий, блокирования морских портов мы вынуждены искать новые логистические решения для обеспечения потребностей внутреннего и внешних рынков. Во всех регионах мы системно разбираем каждый частный случай - и всегда находим решение" , - сказал министр инфраструктуры.

Он призвал бизнес работать, создавать и сохранять рабочие места даже при сложных условиях. В свою очередь государство разрабатывает различные варианты компенсации, снижения налоговой и бюрократической нагрузки для предпринимателей.