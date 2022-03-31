Украинская Grammarly попала в топ-100 компаний мира по версии Time

Основанная украинцами Grammarly попала в топ-100 самых влиятельных компаний мира по версии журнала Time, сообщает Новое время.

Основанная украинцами IT-компания Grammarly попала в топ-100 самых влиятельных компаний мира по версии журнала Time.

Как пишет журнал, ежедневно Grammarly используют для улучшения своих письменных коммуникаций более 30 млн человек.

"Инструменты на базе ИИ не только помогают с правописанием и грамматикой, но также улучшают качество письма, согласованность, ясность и эффективность" , — отмечает издание.

Сервисы Grammarly легко интегрируются с интернет-браузерами и Microsoft Office.

В 2021 году компания вошла в десятку самых ценных стартапов США после закрытия раунда финансирования в размере $200 млн при оценке в $13 млрд.

В начале марта Grammarly объявила, что перестанет работать в России и Беларуси в ответ на вторжение в Украину российских войск, которое происходило также и с территории РБ.