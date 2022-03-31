Зеленский: война в Украине становится рутиной для мира

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для многих стран мира полномасштабное вторжение России становится рутиной, и призвал заставить РФ искать мир как можно скорее. Об этом он сказал во время выступления в парламенте Нидерландов.

"Ежедневные сообщения о количестве уничтоженных домов, обстрелянных городов, общин уже не вызывают эмоций. Для многих других война в Украине становится рутиной. К сожалению, но это правда — рутиной. Но не для тех, чьи жизни под угрозой каждую минуту" , — добавил украинский президент.

Зеленский также призвал мировое сообщество действовать быстрее и решительнее в попытках остановить Россию.

"Для некоторых это уже становится рутиной, на которую даже не стоит обращать внимания. Мы сейчас находимся в таком моменте, когда нужно действовать еще быстрее и сильнее, чем в первый месяц войны, когда все народы Европы и мира увидели, что делает Россия. И все они полны негодования и желания нам помочь, но внимание и эмоции людей не фокусируются долго на одном и том же. Если ситуация не разрешается, люди могут переключиться на что-то другое. И мы не имеем права дать этой войне еще 36 дней, мы должны все вместе заставить Россию искать мир как можно скорее" , — отметил он.

Президент напомнил, что Украина продолжает сдерживать наступление РФ 36 дней подряд.