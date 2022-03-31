Чаус: ВСУ нещадно уничтожают оккупантов в Черниговской области

В течение последних суток ВСУ нещадно уничтожали врага на территории всей Черниговской области, сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Враг продолжает нести большие потери. Он деморализован. Происходит его перемещение по территории области, но можно ли это назвать отводом войск…я в этом не уверен. Как минимум это какая-то перегруппировка, но, возможно, они действительно отходят" , - говорится в сообщении.

Он добавил, что сейчас власти Чернигова и волонтеры обеспечивают город продуктами питания и водой, однако полноценная деятельность будет возможна тогда, когда ВСУ "отгонят" российские войска.