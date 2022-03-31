Нацбанк запустил сайт о работе финансовой системы во время войны
НБУ 31 марта представил сайт "Финансовая оборона Украины", на котором рассказывает об особенностях предоставления финансовых услуг банками и небанковскими финансовыми учреждениями во время войны. Об этом, ссылаясь на пресс-службу регулятора, сообщает Экономическая правда.
"На сайте собраны основные вопросы, возникающие сейчас у потребителей финансовых услуг, и исчерпывающие ответы от регулятора.
Сайт состоит из шести основных разделов: гривня, иностранная валюта, карты, кредиты, депозиты, страхование и дополнительного седьмого, на котором собраны вопросы предоставления остальных финансовых услуг", - объясняют в НБУ.
На сайте можно узнать, в частности, о лимитах на операции с иностранной и национальной валютой во время действия военного положения в Украине, о покупке и продаже иностранной валюты, вывозе ценностей за границу, добавляют в Нацбанке.
Также там можно получить информацию о том, как перевыпустить платежную карту, что делать с кредитом, если нет возможности его платить, можно ли забрать депозит, как уберечься от платежного мошенничества, можно получить выплаты по страховым случаям, как работают отделения банков и другое.
"Информация, собранная на сайте "Финансовая оборона Украины", будет полезна как гражданам, находящимся в Украине, так и временно переселенным за границу украинцам", - говорится в сообщении.