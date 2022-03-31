Bloomberg: РФ предлагает Индии свою нефть с дисконтом в треть цены

Россия предлагает скидки на нефть для Индии, одного из немногих покупателей энергоносителей у Кремля, со скидкой до 35 долларов за баррель.﻿ Об этом, ссылаясь на Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Трансакции будут производиться между Роснефтью и индийской госкорпорацией Indian Oil.

По словам собеседников агентства, Россия предлагает Индии значительные скидки на покупку своей нефти Urals, поскольку усиление международного давления оставило единицы компаний, готовых покупать нефть у Путина.

Страна, оказавшаяся под самым большим количеством санкций в мире, предлагает Urals со скидкой до 35 долларов за баррель в отношении цен до войны, чтобы побудить Индию покупать еще большие объемы нефти.

Цены на эталонную марку нефти Brent за месяц выросли примерно на 10 долларов, что означает еще больший дисконт от текущих цен.

Россия хочет, чтобы Индия "для начала" взяла 15 миллионов баррелей, законтрактованных на этот год - переговоры по закупкам сейчас ведутся на правительственном уровне.

Второй крупнейший импортер нефти в Азии – среди немногих стран, которые увеличивают закупки дешевой российской нефти в противовес международному давлению и санкциям. Россия перенаправила свои нефтяные потоки в Азию, поскольку покупатели из Европы и США отказываются в торговле с агрессором. Основными покупателями являются Индия и Китай.

Напоминаем:

Индия готовится покупать больше российской нефти с дисконтом на фоне отказа компаний США и Европы покупать топливо из РФ после вторжения в Украину.

РФ предлагает Индии использовать систему SPFS для расчетов в рупии и рубле, ведь крупнейшие российские банки отрезаны от международной платежной системы SWIFT.