"Сільпо" восстановили популярную услугу: что могут заказать украинцы

Рассказываем, какую услугу в сети супермаркетов теперь могут заказать украинцы и в каких городах, сообщает Сегодня.

В течение марта во время военного положения сети супермаркетов постепенно начали открывать свои магазины в разных городах Украины и возобновлять свои услуги. В конце месяца "Сильпо" возобновили услугу плановой доставки.

Она доступна в шести городах Украины. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Где можно заказать доставку

Услуга предоставляется в следующих городах:

Ужгород;

Каменец-Подольский:

Хмельницкий;

Черновцы;

Львов;

Ивано-Франковск.

Доставку можно заказать в этих городах и в радиусе 15 км вокруг них.

Услуга стоит:

в пределах города – 49 грн;

дальняя доставка – 99 грн.

Чтобы сделать заказ, нужно перейти на сайт.

Некоторые магазины "Сильпо" закрываются

Сеть с 21 марта временно закрывает 34 магазина в Киеве, Киевской, Житомирской и Черниговской областях.

Магазины закрываются из-за того, что компании необходимо перестроить логистические маршруты и наладить поставки во время военных действий.

"Как только сможем полноценно обеспечивать поставки – мы сразу откроем магазины" , – сообщили в компании.

Также сообщалось, что "Сільпо" подписали меморандум из Минсоцполитики о сотрудничестве в предоставлении гуманитарной помощи людям из уязвимых категорий и пострадавшим от военных действий. Также читайте, в каких супермаркетах можно снять наличные на кассе.