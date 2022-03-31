Глава Днепропетровской ОВА: РФ ударила ракетами по воинской части

Глава Днепропетровской ОВА: РФ ударила ракетами по воинской части
Фото: Facebook

Российские войска нанесли ракетные удары по военному объекту в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко на своем официальном Телеграм-канале﻿.

Он доложил обстановку по Днепропетровской области по состоянию на 13.00 сегодня, 31 марта. В частности, рассказал, что несколько часов назад были произведены ракетные удары по воинской части.

"Уничтожено админздание и склад с горючим. Два человека погибли. Пятеро получили ранения. Их госпитализировали. Продолжаются спасательные работы и борьба с пожаром", – сообщил Резниченко.

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