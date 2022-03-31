КГВА: в столице создана комендатура
В столице создали комендатуру, которую возглавил генерал-майор Виктор Плахтий. Об этом, ссылаясь на приказ Киевской городской военной администрации №1 от 30 марта, сообщает Украинская правда.
Согласно документу, комендатуру создали для:
- организации и обеспечения мероприятий при введении комендантского часа и установления режима светомаскировки,
- координации действий сил и средств подразделений исполнительной власти, военных и правоохранителей.
В ее состав, кроме коменданта, будет входить 6 человек:
- заместитель коменданта,
- советник коменданта по юридическим вопросам,
- координатор по перемещению военных транспортных средств,
- координатор по контролю за мерами введения комендантского часа, установления специального режима светомаскировки и работы блокпостов,
- координатор по вопросам взаимодействия правоохранительных органов,
- координатор по вопросам расквартирования и взаимодействия со службами жизнеобеспечения местных органов власти.
Комендатура будет находиться на проспекте Победы.