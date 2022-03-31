Ощадбанк начал выплачивать возмещения по вкладам клиентам МР Банка

Ощадбанк начал выплаты гарантированных сумм возмещений вкладчикам АО Международный резервный банк (МР Банк, бывшая украинская «дочка» российского Сбербанка), сообщает Новое время.

Общая сумма возмещений составляет около 1,2 млрд грн, сообщили в Ощаде.

Для получения гарантированного возмещения вкладчикам МР Банка необходимо обратиться в отделения Ощадбанка (перечень работающих отделений — по этой ссылке﻿). Гарантированная сумма, которую могут получить вкладчики, — 200 тыс. грн, комиссии и сборы с вкладчиков не взимаются.

Как сообщалось, в 2021 году Ощадбанк окончательно выиграл у российского Сбербанка суд за использование торговой марки на территории Украины.

Как следствие в декабре 2021 года «дочка» Сбербанка в Украине была переименована в МР Банк.

После полномасштабного вторжения РФ Нацбанк Украины лишил российский банк лицензии, а Фонд гарантирования начал проводить выплаты.

Ранее сообщалось, что Ощадбанк начал выдавать украинцам пенсии и другие социальные выплаты независимо от их места регистрации и проживания.