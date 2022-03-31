"Метинвест" запускает работу завода в Запорожье после консервации

Метинвест принял решение вывести из режима консервации основное оборудование Запорожского литейно-механического завода.﻿ Об этом, ссылаясь на пресс-службу, сообщает Экономическая правда.

"У нас есть все основания для возобновления работы: военная ситуация в Запорожье является контролируемой, мы получили как стандартные заказы, так и уникальные запросы от клиентов, поэтому сейчас прилагаем максимальные усилия для их выполнения, – отметил и.о. о. генерального директора завода Игорь Долгозвяго .

Завод возобновил работу главных подразделений: механического цеха, цеха металлоконструкций и отделения производства фасонного литья. Сейчас на Запорожском литейно-механическом заводе планируется производить и восстанавливать детали для предприятий Метинвеста – Запорожстали, Каметстали, Метинвест Покровскуголь и горнообогатительных комбинатов Группы Метинвест.

Также предприятие планирует производить новые виды продукции – запчасти для карьерной и грузоподъемной автомобильной техники.

Компания также предоставила приоритетное право трудоустройства на открытые вакансии дефицитных профессий на завод для специалистов, эвакуированных из Мариуполя в Запорожье.