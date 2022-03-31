Бензин, дизель и автогаз: сколько стоит топливо на украинских АЗС

Рассказываем, что происходит с ценами на рынке топлива в Украине 31 марта, сообщает Сегодня.

Цены на топливо на украинских АЗС колеблются. Действуют решения правительства о нулевом акцизе и снижении НДС до 7%.

Редакция узнавала средние расценки на рынке топлива в Украине по состоянию на 31 марта. Мониторили цены в разных областях, согласно данным ресурса "Все АЗС".

Бензин А-95 продают в разных областях с разным ценовым отрывом – просят от 33,75 до 34 грн за литр. На несколько гривен больше оценивают премиальный А-95+. Его сбывают в среднем по 36,75 грн за литр. Можно найти более дешевые предложения – от 34,5 грн за литр.

Стоимость А-92 удерживается в пределах 33 гривен за литр. На некоторых АЗС за этот вид топлива просят 33,52 грн за литр.

Дизель, в среднем, продают по 36,72 грн за литр. Отдельные сети сбывают ДТ по 36 грн, но в целом цены на рынке колеблются в пределах 37,4 – 37,43 грн/л. Премиальное дизельное топливо обойдется на несколько гривен дороже – от 39,3 до 42 грн/л.

Дешевле заправки сбывают автогаз. Цены на него стартуют от 24,39 грн/л. Средняя установленная цена – 26,2 грн/л, а самая дорогая зафиксированная стоимость на АЗС составляет 28 грн/л.

Ситуация с горючим

Эксперты отмечают, что рынок горючего в Украине удалось стабилизировать благодаря правительственным договоренностям с европейскими странами по поставке топлива и налаживанию логистики. Известно, что дополнительный дизель поставляется из США.

"В Германии и Польше самые большие резервы дизеля, и именно они могут обеспечить необходимые объемы для нас сейчас. Кроме того, к нам едет американский дизель", – рассказала советница министра энергетики Лана Зеркаль .

В апреле ожидают и значительное удешевление элитных марок. Стоимость премиального бензина в соответствии с законом не будет превышать более чем на 5% цену обычного, что поможет урегулировать ситуацию на рынке.