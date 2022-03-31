ГБР раскрыли схему переправки мужчин через границу

Работники Государственного бюро расследований в Хмельницком задержали гражданское лицо, организовавшее схему переправки мужчин призывного возраста за границу. Об этом сообщает пресс-служба﻿ ГБР.

Отмечается, что во взаимодействии с Хмельницкой областной военной администрацией "была разоблачена схема переправки военнообязанных граждан Украины под видом лиц, сопровождающих гуманитарные грузы для нужд одной из воинских частей Хмельницкого" .

"Схему организовал бывший правоохранитель, который привлек к участию других военнослужащих, причастность которых проверяется. За свои услуги дельцы брали деньги в эквиваленте от 2 тыс. долларов США. Задокументировано несколько фактов получения денег от потенциальных заказчиков", – говорится в сообщении ГБР.

Сообщается, что организатор схемы был задержан "на горячем" – при получении части платы – 600 долларов США.

"В ходе обыска в кабинете одного из вероятных участников схемы найдено 140 тысяч гривен", – добавляют в ГБР.

Следственные действия продолжаются.

Решается вопрос об объявлении участникам схемы о подозрении.

Следователи ГБР открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (взяточничество), ч. 5 ст. 426-1 (Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) УК Украины.

"Санкции статей предусматривают наказание в виде содержания под стражей сроком до пяти лет", – отмечается в сообщении ГБР.

Процессуальное руководство осуществляет Хмельницкая специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона Украины.