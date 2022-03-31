Кулеба в Варшаве обсудил с Дудой войну в Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в четверг, 31 марта, прибыл в Варшаву, где провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщает Корреспондент.

"В развитие своего активного диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Польши Анджей Дуда принял меня сегодня в Варшаве. Мы высоко ценим решительную поддержку Польшей Украины и гостеприимство по отношению к украинцам. Свободная и сильная Украина – это свободная и сильная Польша и Европа" , - написал Кулеба в Twitter.

В свою очередь Канцелярия президента Польши сообщила, что разговор касалась ситуации в Украине и состояния обороны.

"Беседа президента Анджея Дуды с главой украинской дипломатии Дмитрием Кулебой касалась ситуации в Украине, состояния обороны Украины от российской агрессии и поддержки, которую Польша оказывает своему восточному соседу" , - говорится в сообщении.