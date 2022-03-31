ГУР показало личные данные белорусских десантников

В распоряжение украинских спецслужбы попал список военнослужащих 38 десантно-штурмовой бригады (в/ч 92616, город Брест) вооруженных сил Беларуси.﻿ Об этом информировало Главное управление разведки Министерства обороны, сообщает Новое время.

В обнародованных документах содержатся персональные данные более 100 десантников. В частности, их фотографии, имена, воинские звание, должности, идентификационные номера, адреса регистрации/проживания, контактные телефоны, а также марка и номера автомобилей.

Фото:ГУР

На данное время белорусские военные официально пока не вступили в войну РФ против Украины, однако режим Александра Лукашенко активно поддерживает Кремль, предоставляя территорию страны в распоряжение ВС РФ.