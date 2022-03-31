Эрдоган намерен организовать встречу Зеленского и Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время намерен провести встречу президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина, сообщает Корреспондент.

"Эрдоган намерен в ближайшее время провести переговоры с Путиным и Зеленским, он добавил, что конечная цель – свести их вместе" , - цитирует Anadolu заявление Эрдогана.

При этом РосСМИ отмечают, что Эрдоган планирует говорить с Путиным и Зеленским на этой неделе.

Вместе с тем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча Зеленского и Путина возможна после полной проработки текста договора между Россией и Украиной.

Также Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не будет участвовать в санкциях против России. Поскольку "придает большое значение поддержанию диалога с ней".

Он отметил, что страна испытывала проблемы с поставками пшеницы из-за войны в Украине, но "они в значительной степени решены".

Кроме того, президент Турции спрогнозировал, что в этом году их посетит меньше туристов из Украины и РФ, чем в 2021 году, поэтому Турция привлечет отдыхающих из других стран.