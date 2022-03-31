ОВА: в Черниговской области запретили собирать на лом поврежденную технику военных

В Черниговской области запрещено сдавать на лом поврежденную технику военнослужащих, сообщил﻿ глава ОВА Вячеслав Чаус.

Такое распоряжение №121 было издано 30 марта.

"На территории Черниговской области запрещается сбор, заготовка и осуществления операций с металлоломом, образовавшийся в результате уничтожения или повреждения любой военной техники и ее элементов" , - написал он.

Чаус добавил, что это необходимо для лучшего документирования агрессии и преступлений российских войск.