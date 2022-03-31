Зеленский выступил перед парламентом Бельгии и призвал помочь Мариуполю

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Мариуполь сейчас — это самое страшное место в Европе. Об этом он сказал во время выступления в парламенте Бельгии, сообщает Новое время.

"Сегодня это самое страшное место в Европе. Там ад, там катастрофа, о которой знает весь мир. Но не у кого нет достаточно решимости остановить катастрофу в этом городе и в других городах Украины" , — отметил он.

Зеленский напомнил, что до войны Мариуполь был одним из наиболее перспективных и экономически сильных городов Украины.

"Так было до войны. Сейчас более 90% всех домов города полностью разрушены российскими ударами авиации, артиллерии, минометов, танков. Погибли тысячи мирных мариупольцев. Людей хоронят прямо в городе во дворах многоэтажек, вернее, того, что осталось от многоэтажек. Более трех недель в полной блокаде — российские военные закрыли все въезды в город, заблокировали подход с моря. Там нет ничего — воды, еды, лекарств — нет жизни. Но Мариуполь не сдается и продолжает сражаться с оккупантами" , — резюмировал украинский президент.

Мариуполь находится в осаде с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. Многие не могут найти своих родных, которые остались в городе с момента полномасштабного вторжения России и блокады оккупантами. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах.

Российские оккупанты блокируют централизованную эвакуацию из города. Люди могли покинуть Мариуполь только на частном транспорте или пешком.

По последним данным, в Мариуполе с момента блокады погибли около 5000 мирных жителей, 210 из них — дети. На данный момент там остаются около 170 тысяч человек.