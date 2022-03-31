Медуза: Кремль из-за военных провалов ищет "новую идеологию"

Российское военное руководство к концу марта смирилось, что Киев не получится взять силами, задействованными в полномасштабном вторжении в Украину. Об этом пишет Медуза со ссылкой на три источника, близких к администрации российского диктатора, и два собеседника, близких к российскому правительству, сообщает Новое время.

Собеседники издания говорят, что в первые дни вторжения и российские оккупанты, и Владимир Путин считали, что вторжение в Украину пройдет «довольно легко». Так, в конце февраля близкий к администрации Путина собеседник Медузы почти не сомневался в том, что крупные города Украины, в том числе Киев, будут захвачены, а одной из главных проблем для страны-агрессора станет организация работы оккупационных «администраций». Но, как пишет Медуза, уже в начале марта риторика источников начала меняться, и сейчас они считают самым «вероятным сценарием» оккупацию Донбасса.

Пять собеседников издания говорят, что смягчение переговорной позиции России связано с неудачами на фронте. Также Медуза со ссылкой на источники сообщает, что в конце марта правительственные чиновники продемонстрировали Путину выкладки о состоянии российской экономики, которые свидетельствуют, что «хоть как-то нормально жить страна под такими санкциями не сможет».

Три источника Медузы, близких к администрации Путина, говорят, что российский диктатор еще не решил, что делать дальше. По словам одного из них, Путин готов выслушать тех, кто настаивает на мире с Украиной, и тех, кто хочет продолжать полномасштабную войну. В «партии войны» сейчас глава Чечни Рамзан Кадыров и спикер Госдумы Вячеслав Володин, которые «считают, что за бой до победы сам Путин, поэтому как бы идут за ним». Также продолжения войны требуют некоторые российские пропагандисты. Так, главу российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского «смешал с грязью» пропагандист Владимир Соловьев, пишет Медуза.

Один из сотрудничающих с Кремлем политтехнологов сказал изданию, что в администрации Путина опасаются падения его рейтинга.

"Граждане оказались перегреты пропагандой. Допустим, принимается решение остановиться на территории Донбасса. А что тогда с „нацистами“? Мы больше против них не воюем? Людям столько вдалбливали это слово, что я не представляю, как без потерь для рейтинга власти можно остановиться на Донбассе" , — заявил он.

Источники Медузы сообщили, что в Кремле прошло совещание по поводу возможных стратегий того, как объяснить россиянам возможные переговоры о мире с Украиной, но «действенных стратегий для объяснения не нашлось».

Близкий к администрации Путина собеседник издания напомнил о российских пропагандистских штампах о быстром «взятии Киева» и «параде на Крещатике»:

«И что после этого сказать? Что Киев брать передумали? А почему? Да, настоящих, убежденных сторонников войны до конца не так много, но это очень громкая часть общества, она уже начала шуметь [после переговоров 29 марта в Стамбуле]».

По данным Медузы, в российском внутриполитическом блоке готовятся к «неизбежному падению рейтингов» после окончания войны и экономического кризиса. Источники издания заявили, что близким к Кремлю политтехнологам поручили подумать о «новой идеологии для страны», о «какой-то новой национальной идее»:

«В каком-то виде мир все равно будет, и люди будут задавать вопросы: а ради чего это было? Киев не взят, большинство санкций не сняты, жить при них плохо. Зачем все это терпеть? Эту пустоту надо будет заполнить, чтобы ее не заполнил кто-то еще».