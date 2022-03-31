Украина получила от Испании десять самолетов с оружием

Испания направила в Украину уже десять самолетов с оружием. Об этом в четверг, 31 марта, заявила министр обороны королевства Маргарита Роблес, сообщает Корреспондент.

По ее словам, эти самолеты приземляются в стране, граничащей с Украиной - какой именно Роблес не уточнила - после чего выгружаются и доставляются украинским военным, пишет испанский la informacion.

Всего за последний месяц было отправлено десять рейсов, семь из них с наступательным оружием и еще три - с оборонительным и гуманитарным грузом, согласно данным, собранным Europa Press.

Роблес подчеркнула, что эти поставки будут продолжаться исходя из потребностей Украины. Так, последним рейсом в Украину доставили бронированную машину скорой помощи для эвакуации раненых из города Мариуполя.

"Готовность Испании, как и остальных стран НАТО и Евросоюза, состоит в том, чтобы помочь максимальному количеству граждан Украины. Мы пришлем все необходимое" , - заверил Роблес, апеллируя к праву украинцев на самооборону.

Тем временем издание Еl mundo сообщает, что российские военные опубликовали фото оружия, захваченного у украинских защитников, в том числе гранатомета C90, поставляемого Испанией. Однако, судя по фотографиям, эта модель гранатомета, которая является одноразовой, уже была бы использована.