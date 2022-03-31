Ощадбанк продлил нулевую комиссию для безналичных расчетов
Ощадбанк продлил льготное обслуживание торговых предприятий на период военного положения. Банк отменил эквайринговую комиссию для торговцев и до конца апреля, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Как отмечается в заявлении пресс-службы банка, нулевая комиссия по действующим договорам включается автоматически.
"Мы призываем всех - и торговцев, и граждан отдавать предпочтение безналичным расчетам прежде всего ради безопасности каждого украинца. Инфраструктура в стране для приема безналичных расчетов достаточна", - отметил Владимир Москаленко, директор департамента электронной коммерции и платежных средств Ощадбанка.
Напомним, после вторжения России украинские банки отменили комиссии за различные платежи и ввели кредитные каникулы.
НБУ неоднократно призывал отдавать предпочтение безналичным расчетам, которые продолжают стабильно работать.