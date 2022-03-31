Турция готова стать гарантом безопасности Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности стать одной из стран, которые гарантируют безопасность Украины. При этом он отметил, что на такой шаг Анкара пойдет после уточнения деталей, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Мы (Турция - ред.) можем быть одной из стран-гарантов в части обеспечения безопасности Украины. Однако, конечно, детали этого должны быть уточнены" , - цитирует турецкое издание NTV заявление Эрдогана.

Турецкий лидер также заявил о неизменности позиции Анкары в отношении санкций против России.

"Никаких действий против Турции со стороны России в рамках этой цепочки санкций не предпринималось" , - добавил Эрдоган.

Накануне Эрдоган заявил о планах провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным.