ВСУ: россияне отвели 700 единиц техники в сторону Беларуси

В ночь на четверг, 31 марта, российские войска отвели в сторону границы с Беларусью около 700 единиц военной техники. Об этом заявил замначальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ бригадный генерал Александр Грузевич на брифинге в Киеве, сообщает Корреспондент.

"За ночь почти 700 единиц техники отошли в сторону Иванкова, в сторону белорусской границы. Это от 3 до 4 тактических батальонных групп. То есть они отходят вглубь" , - сказал он.

В ВСУ считают, что противник либо проводит передислокацию, либо перемещает силы на Донбасс.

"Мы рассматриваем два варианта: или это передислокация, перегруппировка и переоценка своих сил. Но учитывая динамику действий по всей Украине, есть большая вероятность, что БТГ, которые отходят (а они не все отходят, часть сил) всплывут на Донбассе. Потому что не только по Киевской области, но почти на всех направлениях противник свой наступательный потенциал исчерпал. Ему надо восстановить силы для того, чтобы продолжить наступательные действия" , - пояснил Грузевич.

При этом он добавил, что вокруг Киева остаются "достаточно немаленькие" силы РФ.

"Бояться нечего, но вред они могут причинить" , - уточнил Грузевич.

Вместе с тем, он заявил, что "в ближайшее время нас ожидают хорошие новости".

"Я думаю, день-два и мы будем видеть прекрасную картину и дальше будем развивать свой успех. Но наряду с этим не надо сбрасывать со счета и силы врага, потому что на сегодняшний день вокруг Киева их предостаточно для того, чтобы попробовать нанести какой-то удар в ответ. В первую очередь это касается ракетных ударов, которые каждый день продолжаются и с каждым днем наращиваются" , - сказал Грузевич.

Генерал исключил возможность проникновения врага в Киеве.