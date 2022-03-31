Путин подписал указ о продаже газа за рубли

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым утверждается новый порядок расчета за природный газ для "недружественных стран". Об этом стало известно в четверг, 31 марта, сообщает Корреспондент.

О подписании указа Путин рассказал на заседании по авиаотрасли. По его словам, "недружественные страны" должны будут открыть рублевые счета в банках России.

Если такие платежи не будут производиться, то российская сторона это будет считать невыполнением обязательств. Тогда действующие газовые контракты будут остановлены, отметил Путин. Новый порядок вступит в силу уже 1 апреля.