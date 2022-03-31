Энергоатом: Оккупанты собираются покинуть ЧАЭС

Российские военные собираются покинуть Чернобыльскую АЭС, о своем намерении они сообщили сотрудникам станции, однако на ЧАЭС еще остается часть военных РФ.

Об этом сообщил "Энергоатом".

"Подтвердилась информация, что оккупанты, захватившие Чернобыльскую АЭС и другие объекты в Зоне отчуждения, двумя колоннами отправились в сторону украинской границы с Республикой Беларусь. Намерения покинуть ЧАЭС захватчики сегодня утром озвучивали украинскому персоналу станции" , - говорится в сообщении.

"Энергоатом" отметил, что подтвердилась и информация о фортификационных сооружениях, окопах, которые военные РФ строили прямо в Рыжем лесу – самом загрязненном во всей Зоне отчуждении.

"Поэтому неудивительно, что оккупанты получили значительные дозы облучения и запаниковали при первых признаках болезни. А проявилась она очень быстро. Следовательно, среди военных начал назревать почти бунт, и они начали собираться оттуда" , - говорится в сообщении.

Также есть данные о том, что сейчас в сторону Беларуси формируется российская колонна, которая держала в осаде город Славутич, сообщил "Энергоатом".