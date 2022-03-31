РФ за месяц потеряла почти $40 млрд золотовалютных резервов
По состоянию на 25 марта 2022 года международные резервы РФ составили 604,4 миллиардов долларов, сократившись по сравнению с 18 февраля 2022 года на 38,8 миллиардов. Об этом говорится в заявлении регулятора на своем сайте, сообщает Экономическая правда.
Согласно пресс-релизу, основными факторами сокращения резервов были валютные интервенции, валютное рефинансирование, а также валютная переоценка активов.
Около половины золотовалютных резервов центробанка заморожены из-за санкций запада в ответ на росийское вторжение в Украину.