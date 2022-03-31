В Мариуполе пропала связь с сотрудниками ООН

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ) не может связаться с рядом своих сотрудников, которые находятся в украинском городе Мариуполь.﻿ Об этом заявил Верховный комиссар организации Филиппо Гранди, сообщает Новое время.

"Некоторым удалось выбраться. Некоторые находятся внутри, и на данный момент мы не можем с ними связаться. Это мои коллеги" , - цитирует CNN его слова.

Также Гранди призвал к "твердым обязательствам", что не будет боевых действий, чтобы обеспечить работу эвакуационных коридоров, добавив, что это "очень сложно и нужны такие заверения, иначе мы не сможем этого сделать".