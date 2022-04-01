Возобновлена услуга перерегистрации авто при купле-продаже

Украинцы снова смогут перерегистрировать транспорт при покупке. Услугу возобновили в сервисных центрах МВД с 31 марта, сообщает УНИАН.

В МВД указали, что тысячи людей ежедневно обращались в сервисные центры МВД для перерегистрации авто, потому что многие украинцы остались без средств передвижения.

"С сегодняшнего дня мы восстанавливаем эту услугу. В это тяжелое время следует максимально обеспечить доступ к государственным услугам. Потому что каждое такое действие это наше "выстоим" для страны" , - отметил замминистра Богдан Драпятый.

Кроме того, украинцы снова смогут сдать экзамены на водительские права категории С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1E, DE. В то же время те, кто прошел обучение в автошколе, смогут сдать теоретический экзамен на категорию В.

Также в МВД напомнили, что сдавать практический экзамен в сервисном центре на автоплощадке не надо, кроме категорий А1, А, В1.