После указа Путина газ в Европе подорожал до $1500

Стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила $1480 за тысячу кубометров на фоне заявления президента России Владимира Путина о том, что недружественным странам нужно будет оплачивать газ в рублях с 1 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 31 марта, сообщает Корреспондент.

Так, сегодня во второй половине дня стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах взлетела на 6% и на максимуме достигла 127,37 евро за 1 МВт·ч, или около $1483 за тыс. куб. м с учетом текущего курса, свидетельствуют данные биржи ICE.

К 16:45 цена на газ скорректировалась до 123,8 евро за 1 МВт·ч, или $1439 за тыс. куб. м.

Скачок котировок произошел на фоне заявления Владимира Путина о подписании им указа о расчетах за газ с недружественными странами за рубли. Если контрагенты не согласятся платить, то Россия будет считать это "неисполнением обязательств со стороны покупателя со всеми вытекающими последствиями" и действующие контракты будут приостановлены, предупредил Путин.