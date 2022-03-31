Британия не будет платить за российский газ рублями - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что страна не будет платить за российский газ в рублях, пишет Татьяна Самарук, РБК-Украина.

Как пишет The Guardian, отвечая на вопрос, существуют ли обстоятельства, при которых Великобритания будет платить в рублях за российский газ, Борис Джонсон сказал:

"Мы не будем этого делать".

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами" в рублях. Также сообщалось, что цены на газ в Европе резко выросли после указа Путина о расчетах в рублях.