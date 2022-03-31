Президент ФИФА отказался исключать РФ из организации

Президент ФИФА наотрез отказался исключать Россию из организации. Отметим, что сегодня Международная федерация футбола провела конгресс, на котором решила ряд вопросов. Однако, самый интересующий всех - исключение страны-агрессорки, даже не стала рассматривать, сообщает Корреспондент.

Главным защитником российских футболистов выступил Джанни Инфантино. Функционер, получавший из рук Путина орден заявил, что хочет сделать ФИФА площадкой для разговора, чтобы стороны смогли добиться прекращения войны.