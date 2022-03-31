США ввели новую порцию санкций против РФ

Министерство финансов США вновь расширило санкции в отношении России. Так, в санкционный список добавили 13 физических лиц и 21 организацию, связанных с оборонно-промышленным комплексом России. Об этом говорится на сайте американского Минфина, сообщает Корреспондент.

Например, под ограничения попали:

Серния Инжиниринг;

Сертал;

радиотехнический НИИ Вектор, помогавший в разработке радиолокационной системы разведки Лиана;

крупнейший в РФ производитель микросхем АО Микрон;

разработчик суперкомпьютеров Т-Платформа;

НИИ молекулярной электроники и другие.

При этом ОЗОН банк был исключен из санкционного списка.