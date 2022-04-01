Война замедлила или остановила работу 86% украинских компаний

Война причинила вред - замедлила, уменьшила и даже остановила - 86% украинских компаний, свидетельствуют результаты исследования компании Gradus Research, сообщает УНИАН.

"Отвечая на вопрос "Какая помощь от правительства нужна вам сегодня?", предприниматели на первое место поставили налоговые каникулы (37%). На втором, с большим отрывом, - помощь с логистикой (17%)" , - говорится в исследовании.

Предприниматели всеми силами пытаются спасти свое дело от закрытия. Для этого украинский бизнес прибегает к отраслевой трансформации. Каждый пятый (21%) начал этот процесс, 16% уже имеют результат и столько же планируют приобщиться к трансформации.

"Мы нуждаемся в мощной экономике, мощном бизнесе в тылу, чтобы способствовать победе на фронте. Бизнес должен работать. Если владелец или предприниматель не на фронте, то его фронт - эффективность его бизнеса, обеспечение потребностей экономики военного времени, создание и поддержка рабочих мест, уплата зарплат и налогов, выполнение заказов" , - комментирует президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

Сложные для бизнеса времена сказываются на фонде заработной платы и закупках - всего 3-5% бизнеса увеличили эти выплаты, расценивая их, как социальную помощь, 14-19% проводят выплаты на довоенном уровне. Остальные либо снизили или вообще прекратили выплаты - 39% не выплачивают заработную плату, а 29% остановили отчисления поставщикам.

Как отметила основательница и директор исследовательской компании Gradus Research Евгения Близнюк, украинцы умеют и хотят работать, даже в условиях войны.

"В этом "форс-мажоре" люди дела пытаются продолжать выполнять обязательства перед заказчиками, хотя половина испытывает падение количества клиентских запросов. Предприниматели выполняют свои рабочие обязанности, когда раздаются воздушные тревоги, когда пакуются и уезжают, они не прерывают процессы на новом месте. Это еще одно проявление жизнеспособности украинцев" , - сказала Близнюк.

Опрос был проведен 22 марта исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении, размер выборки - 355 респондентов.