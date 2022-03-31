Британия ввела санкции "за путинскую пропаганду"

Глава МИД Британии Лиз Трасс объявила о новых санкциях против российских пропагандистов и государственных СМИ России. Об этом говорится на сайте британского правительства, сообщает Корреспондент.

"Министр иностранных дел Лиз Трасс объявила в четверг, 31 марта, о 14 новых санкциях против российских пропагандистов и государственных СМИ, которые распространяют ложь о вторжении Путина в Украину" , - говорится в заявлении.

Так, под санкции попал известный телеведущий российского государственного телеканала Россия Сергей Брилев, который ранее проживал в Великобритании. Он больше не сможет получить доступ к своим британским активам или продолжать деловые отношения в Соединенном Королевстве.

Правительство также вводит прямые санкции в отношении государственных СМИ, в том числе против финансируемого Кремлем телеканала ТВ-Новости, которому принадлежит RT (бывшая Russia Today) и Россия Сегодня, контролирующего информационное агентство Sputnik.

После решения британского регулятора Ofcom по отзыву лицензии на вещание RT эти санкции гарантируют, что медиа-корпорация не сможет вернуться на британские телеканалы и не позволят компаниям и частным лицам, работающим в стране, вести дела с российскими государственными пропагандистскими агентствами RT и Sputnik, а также ключевыми фигурами в этих организациях.

"Дезинформация является частью стратегии Кремля и используется режимом Путина, чтобы скрыть правду о его вторжении" , - говорится в пресс-релизе.

Среди других пропагандистов, попавших под санкции:

Александр Жаров, генеральный директор Газпром-медиа, бывший глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор),

Алексей Николов, управляющий директор РТ,

Антон Анисимов, руководитель Sputnik International Broadcasting.

Также власти Британии наложили санкции на российского генерал-полковника Михаила Мизинцева.